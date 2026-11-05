Addio a Gianpietro Marchetti, ex dirigente del Piacenza (e di Paratici)

È morto all'età di 78 anni Gianpietro Marchetti, ex giocatore di Atalanta e Juventus ed ex direttore sportivo del Piacenza dei miracoli che a metà degli anni Novanta raggiunse per la prima volta la Serie A con il presidente Leonardo Garilli e Gigi Cagni in panchina. Nella lunga carriera dell'uomo di calcio ci sono state anche 5 presenze con la Nazionale grazie agli Scudetti vinti in maglia Juventus. A Piacenza arrivò nel 1988 e lo portò in Serie A lasciandolo solo nel 2001, nel suo cammino ha incontrato dunque anche l'attuale ds della Fiorentina Fabio Paratici, cresciuto nel settore giovanile dei piacentini e in campo con la prima squadra tra il 1989 e il 1991.