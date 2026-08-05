Ruggeri a un passo dall'Aston Villa: le cifre dell'operazione con l'Atletico Madrid

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Niente Italia (e niente Fiorentina) per Matteo Ruggeri, sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Aston Villa. Secondo quanto riferisce Marca, il club inglese ha raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid per l'esterno sulla base di 18 milioni di euro di parte fissa più altri 6 milioni legati ai bonus. Il terzino sinistro ex Atalanta, che ha compiuto 24 anni lo scorso mese, era approdato ai Colchoneros nell'estate del 2025 dall'Atalanta per circa 17 milioni di euro e nelle scorse settimane era stato accostato anche alla Fiorentina.

L'intesa tra i due club sarebbe ormai definita e, sempre secondo il quotidiano spagnolo, il difensore non partirà con l'Atletico Madrid per la tournée in Corea del Sud. Restano da sistemare gli ultimi dettagli relativi all'accordo con il giocatore, ma non sono previsti particolari ostacoli alla chiusura dell'operazione.