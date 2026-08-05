Ufficiale Lapo Deli è un nuovo giocatore dell'Empoli: ecco la nota del club azzurro

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Lapo Deli saluta la maglia viola. Il centrocampista della Fiorentina, cresciuto a lungo nel vivaio gigliato, è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Empoli. Ecco la nota pubblicata dal club azzurro:

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l'accordo con ACF Fiorentina per l'acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto e contro riscatto in favore della società viola, delle prestazioni sportive del calciatore Lapo Deli.

Lapo Deli è un centrocampista italiano nato il 25 aprile 2006. Entra da bambino nel settore giovanile della Fiorentina e compie l’intero perso nel vivaio viola fino alla formazione Primavera. Nel 2023, con la formazione Under 17, ha raggiunto la semifinale del campionato di categoria, mentre nella scorsa stagione ha conquistato lo Scudetto Primavera con la Fiorentina, collezionando 33 presenze ufficiali, impreziosite da 2 gol e 4 assist. Nell’ultima stagione Deli è inoltre entrato nel giro della prima squadra, collezionando alcune convocazioni e panchine tra Serie A e Conference League. Deli ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana Under 17 e Under 18, totalizzando 6 presenze complessive.