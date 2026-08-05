Ex obiettivi, occhi della Premier su Pinamonti: sulla punta ora c'è l'Hull City

vedi letture

Tra i nomi seguiti dalla Fiorentina nelle scorse settimane c'era anche quello di Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo che continua a essere al centro delle voci di mercato. Il centravanti neroverde, in scadenza di contratto nel 2027, non rinnoverà il proprio accordo con il club emiliano, circostanza che rende sempre più probabile una cessione entro la fine del mercato estivo.

Dopo essere stato accostato sia ai viola che alla Lazio, Pinamonti è finito anche nel mirino di alcuni club esteri. Secondo quanto riferito da ModenaSportiva, il Sassuolo ha infatti respinto nelle ultime ore un'offerta ufficiale dell'Hull City, formazione inglese interessata a portarlo in Championship. La valutazione del club neroverde resta intorno ai 15 milioni di euro, anche se la sensazione è che un'offerta vicina ai 10 milioni possa bastare per chiudere l'operazione, evitando così il rischio di perdere il giocatore a parametro zero tra un anno.