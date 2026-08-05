Europei di nuoto: trionfo e oro per la nuotatrice fiorentina Ginevra Taddeucci
Mai nessuna nuotatrice italiana come lei, nella storia. Ginevra Taddeucci - fiorentina doc - scrive il proprio nome nel libro dei record del nuoto in acque libere, bissando il trionfo nella 10 km con l'oro della 5 km al femminile agli Europei di sport acquatici 2026. Nessun'altra azzurra aveva mai completato la doppietta continentale, con Taddeucci che si conferma campionessa d'Europa - fu oro anche nell'edizione 2025 - diventando la terza atleta di sempre per trionfi europei in questa distanza, dietro soltanto a due leggende: Rachele Bruni e Sharon van Rouwendaal, entrambe capaci di vincere tre volte l'oro continentale nella mezza distanza olimpica.
Nelle acque della Senna, a Parigi, Taddeucci conquista l'8° podio in carriera agli Europei - eventi a squadre inclusi - e ribadisce la sua supremazia in questo sport.
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