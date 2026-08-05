Intanto la Roma piazza il colpo: arriva Molina dall'Atletico Madrid in prestito
La Roma ha definito l’acquisto di Nahuel Molina in arrivo dall'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club giallorosso avrebbe raggiunto l’accordo con l’Atletico Madrid per il trasferimento del laterale argentino, individuato dalla dirigenza come uno dei principali rinforzi per la fascia destra: sarà a disposizione presto di Gasperini prendendo il posto lasciato vuoto da Celik. Esordio in campionato previsto alla prima giornata contro la Fiorentina tra circa 20 giorni. .
L’operazione è conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto. La Roma potrà acquistare definitivamente il cartellino del calciatore al termine della stagione versando nelle casse dell’Atletico Madrid 13 milioni di euro, ai quali potrebbero aggiungersi altri 4 milioni legati al raggiungimento di determinati bonus. Un’operazione importante per il club capitolino, che aggiunge alla rosa un calciatore di esperienza internazionale e già abituato a giocare ad alti livelli.
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