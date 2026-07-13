Romano: "Il Milan non ha mai chiesto Atta. Niente sfida coi viola"

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Il noto esperto di mercato, Fabrizio Romano, in una sua diretta su YouTube ha smentito le indiscrezioni secondo cui il Milan avrebbe perso Arthur Atta in favore della Fiorentina: "Non si può parlare di un Milan che ha perso Atta o di una Fiorentina che ha soffiato Atta al Milan. La Viola ha fatto un colpo straordinario, questo non ci piove, ma non era una sfida con il Milan, anzi. Il Milan Atta non l'ha mai chiesto. Da quello che mi risulta Atta non è mai stato neanche accennato nei discorsi tra il Milan e l'Udinese.

Quello che è successo ad inizio della settimana che sta finendo, tutti hanno detto Milan su Atta e poi il giorno dopo è andato alla Fiorentina. Ma il Milan non ha mai incontrato l'Udinese per Atta. È stato un incontro per buoni rapporti, presentarsi ad una dirigenza che è cambiata, instaurare rapporto, ma vi ho detto in un video che Milan ed Udinese hanno parlato di uscite e non di entrate per il Milan, quindi di opportunità che possano interessare i friulani".