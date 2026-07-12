Infantino apre al Mondiale a 64 squadre: "Deve essere per tutto il mondo"

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Secondo quanto riportato da The Athletic, la FIFA starebbe valutando un'ulteriore espansione della Coppa del Mondo, portando il torneo del 2030 dalle attuali 48 a 64 squadre. A confermarlo è stato il presidente Gianni Infantino, che ha spiegato come la questione verrà affrontata dopo il Mondiale in corso, ribadendo che la competizione deve essere "per tutto il mondo, non solo per Europa e Sudamerica" e che "ogni nazione dovrebbe poter sognare di parteciparvi".

L'idea era stata lanciata dal dirigente uruguaiano Ignacio Alonso e ha trovato un importante sostenitore nel presidente della CONMEBOL Alejandro Dominguez, che ha definito un Mondiale a 64 squadre nel 2030 il suo "sogno", sostenendo che un'espansione di questo tipo potrebbe contribuire a unire il mondo del calcio. Non mancano però le critiche. Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha bocciato la proposta definendola "una cattiva idea", mentre il numero uno della CONCACAF Victor Montagliani ha dichiarato che non si tratterebbe di "una grande idea", evidenziando i possibili effetti negativi sul valore delle qualificazioni e della competizione stessa.

Il Mondiale 2030 sarà organizzato tra Europa, Africa e Sudamerica: la maggior parte delle partite si giocherà in Spagna, Portogallo e Marocco, mentre Uruguay, Argentina e Paraguay ospiteranno le gare inaugurali della manifestazione.