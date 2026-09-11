Romania U18, convocato il difensore viola Robert Corduneanu
Arriva un'altra importante convocazione internazionale per il settore giovanile della Fiorentina. Il difensore viola Robert Corduneanu è stato inserito dal commissario tecnico della Romania Under 18, Mircea Diaconescu, tra i giocatori chiamati a partecipare al Torneo delle 4 Nazioni. La competizione si svolgerà in Portogallo dal 29 settembre al 5 ottobre e vedrà la selezione rumena impegnata in tre incontri.
L'esordio è fissato per il 29 settembre contro la Turchia all'Estadio Municipal de Lousada. Il 2 ottobre sarà invece la volta dei padroni di casa del Portogallo, sfida in programma all'Estadio Municipal da Laranjeiras. L'ultimo appuntamento sarà il 5 ottobre, nuovamente a Lousada, contro l'Uzbekistan. Per Corduneanu si tratta di un'ulteriore occasione per mettersi in mostra a livello internazionale e confermare il proprio percorso di crescita.
Di seguito tutti i giocatori selezionati dal ct Diaconescu per la spedizione lusitana.
Portieri: Tudor COȘA (Università di Cluj), Victor KROES (Real Betis), Yanis CROITOR (Standard Liegi);
Difensori: Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), Daniele PAUL (AS Roma), Ayan ANGHEL (CS Dinamo Bucarest), Robert CORDUNEANU (Fiorentina), Eduardo CORLAT (Real Madrid), Deian GEANĂ (Progresul Spartac), Lorand BENCZE (Puskas Akademia);
Centrocampisti: Daniel MOTÎNTĂU (Università di Craiova), Ioan PRECUP (Villarreal), Denys-Ioan MUNTEAN (Università di Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța);
Attaccanti: Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Università di Cluj), Rareș SILITRA (Borussia Monchengladbach), Darius BOTA (AFK Csikszereda).
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