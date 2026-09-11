Pinamonti: "Gattuso mi chiede tanto, la Nazionale il sogno di tutti"

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Andrea Pinamonti, a lungo obiettivo di mercato della Fiorentina, ha parlato della sua nuova esperienza alla Lazio: “Ho esordito contro il Genoa anche se ero arrivato da poco, questo mi fa piacere. Credo che prima si entra nel gruppo, più è facile ambientarsi. Di questo ringrazio il mister. Mi chiede tanto in generale, è molto esigente. Vuole che siamo aggressivi, che andiamo a prendere alti gli avversari per non dargli il tempo di fare nessuna giocata. Punta molto su intensità e aggressività".

Sul gruppo prosegue: "Sono arrivati molti giocatori importanti. Il gruppo è forte e coeso. Secondo me è una forza che trasmette anche in campo. Quando ci saranno momenti in cui soffrire l'unione è un elemento in più. Non so dove arriveremo, siamo partiti forte. La nostra mentalità è di ragionare partita dopo partita. Poi si vedrà".

Infine una battuta anche sulla Nazionale: "Ho fatto una sola partita in Nazionale, di cui sono orgoglioso. E' il sogno di tutti i giocatori. Per quanto riguarda il futuro non me la sento di dire niente, quel che accadrà va meritato. Io possono entrare in campo e dare il massimo per i compagni e la società. Poi chi lo sa...".