Fabregas su Kean: "Sui movimenti si è un po' perso ma è normale"

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Esordio da sogno in Champions League per il Como, che supera in casa il Lipsia per 4-1. La squadra di Fabregas chiude il primo tempo sul 2-0 grazie ai gol di Baturina e Douvikas. Nella ripresa Diao firma il tris, mentre nel finale Perrone chiude definitivamente la partita dopo il gol di Maksimovic che aveva riacceso le speranze degli ospiti.

La gara di Kean

Partito dalla panchina, Kean è entrato al 65' al posto di Douvikas. Buona la prestazione dell'attaccante, che nel recupero ha partecipato all'azione del definitivo 4-1.

Le parole di Fabregas su Kean

A fine partita, ai microfoni di Sky Sport, Fabregas ha parlato così del suo giocatore: "Moise deve essere importante per noi: si vede che in fase difensiva soprattutto a livello di movimenti è un po' perso, ma per il completamento è normale. Anche contro il Lipsia ha recuperato una palla e ha fatto una transizione top. Quando ha capito bene che doveva essere con il play e solo con il play ha fatto bene. I nuovi giocatori sono 9: per metterli tutti in condizione sia fisicamente che mentalmente ci vuole tempo".