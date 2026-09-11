Venezia - Fiorentina: pronostico, quote e il ritorno di Vanoli in un anticipo che pesa già

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Pronostico Venezia - Fiorentina: analisi dell'anticipo del Penzo, quote a confronto, probabili marcatori e i mercati alternativi più interessanti fra due squadre ancora a zero punti.

Venerdì 11 settembre, ore 20:45, il Penzo apre la quarta giornata. Venezia - Fiorentina mette di fronte due squadre ancora a zero punti: i lagunari appena promossi, i viola ultimi con nove gol al passivo e un allenatore già cambiato. Un anticipo che nessuna delle due avrebbe voluto giocare a settembre.

Pronostico Venezia-Fiorentina: Multigol 2-4 Quota Info Goldbet 1.68 INFO Lottomatica 1.68 INFO Snai 1.70 INFO

Quote soggette a variazione. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per saperne di più.

Probabili marcatori



Il Venezia ha sbloccato il proprio conto realizzativo soltanto allo Stirpe, con Yeboah e Sagrado, ed è proprio Yeboah - entrato a gara in corso e capace di cambiare il volto della squadra - il nome che ci convince di più fra i lagunari. Stroppa lo dovrebbe schierare dal primo minuto accanto ad Akor Adams, il quale finora ha lavorato molto di spalle senza trovare il tiro giusto.



Sul fronte viola, l'attesa è tutta per Beto, che potrebbe partire titolare in una punta sola: un centravanti da area piccola, adatto a una difesa a tre che concede seconde palle. Crediamo però che l'ipotesi più stuzzicante riguardi Mastantuono, il quale calcia volentieri da fuori e che nella fascia fra il 60' e il 90' – quando le gambe si allungano e i due tecnici cominciano a svuotare le panchine – potrebbe trovare lo spazio che nelle prime giornate non ha avuto.



Ultime notizie Venezia - Fiorentina



Le formazioni Venezia - Fiorentina raccontano due emergenze diverse. Stroppa deve fare i conti con il problema muscolare di Bella-Kotchap, con Basic in forte dubbio per un fastidio alla fascia plantare e con le assenze più lunghe di Sverko e Adorante, entrambi attesi a fine ottobre. Davanti a Stankovic dovrebbe agire un terzetto rimaneggiato con Schingtienne e Halhal, mentre Juan Jesus e Moreno si giocano il posto rimasto libero.



La Fiorentina, invece, arriva al Penzo con una panchina nuova: esonerato Fabio Grosso dopo tre sconfitte (0-4 a Roma, 0-3 in casa col Frosinone, 1-2 col Torino), la società ha richiamato Paolo Vanoli, lo stesso tecnico che l'anno scorso aveva raddrizzato una stagione compromessa. Un solo allenamento pieno prima del debutto-bis, e un centrocampo che dovrebbe essere rivoltato: Atta e Ndour accanto a Fagioli, con Dodô e Valdepenas sulle corsie. Il Venezia, va ricordato, ha già salutato anche la Coppa Italia, eliminato dall'Udinese.



Analisi partita



Il mercato non ha dubbi su chi debba essere favorito: il segno 2 viaggia intorno a 2.40, il pareggio a 3.25, il Venezia a 3.10. Sono quote che fotografano il valore delle rose più che il momento, e proprio per questo non ci sembrano un terreno interessante: una Fiorentina che ha perso in casa con Frosinone e Torino non merita la fiducia di un'esposizione secca, mentre il Penzo di venerdì sera resta un campo scomodo per chiunque arrivi con la pressione addosso.



Meglio spostarsi sul numero di reti. Le due difese hanno già incassato sedici gol in tre giornate: un dato che spiega perché il Goal sia scivolato attorno a 1.55 e l'Over 2.5 intorno a 1.78. Noi però immaginiamo una gara sporca, contratta almeno per mezz'ora, che poi si apre quando qualcuno passa avanti. Da qui la preferenza per il Multigol 2-4, che protegge in caso di 0-0, e che su Goldbet e Lottomatica si trova a 1.68 (1.70 su Snai). Sulla stessa lettura poggia il Gol Sì + Under 3.5, offerto poco sopra 2.00 anche da Eurobet.



Una terza chiave, meno battuta, riguarda la ripresa: entrambe le squadre hanno subito e segnato quasi tutto nella seconda metà di gara, il Venezia ha cambiato passo dopo l'intervallo a Frosinone e la Fiorentina di Vanoli avrà bisogno di tempo per sciogliersi. L'Over 1.5 nel secondo tempo, quotato oltre 2.10, ci pare il mercato che meglio interpreta questa partita. Probabilmente assisteremo a un finale nervoso, con due squadre lunghe e almeno una rete negli ultimi venti minuti.

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