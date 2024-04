ROMA, Vince il derby, ora a +12 dai viola: la classifica

FirenzeViola.it

Con un'incornata di Mancini la Roma fa suo il derby della Capitale. La squadra di De Rossi - alla prima stracittadina da allenatore così come Tudor - continua a tallonare l'Atalanta (quarta) da quinto posto in classifica, a +12 sulla Fiorentina (ma con due gare in più). La Lazio invece rimane sopra ai viola ma solo di tre lunghezze, e con due partite in più. La classifica:

Inter 79

Milan 68*

Juventus 59

Bologna 57

Roma 55*

Atalanta 50

Lazio 46*

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 35

Lecce 29*

Udinese 28

Hellas 27

Cagliari 27

Frosinone 25

Sassuolo 25*

Salernitana 15*

*una partita in più