Roma: problema fisico per Celik nel riscaldamento, al suo posto Rensch

Problemi per la Roma nella fase di riscaldamento pre-partita contro il Torino. Zeki Celik, secondo quanto riportato da Sky, ha posto all'attenzione del medico dei giallorossi un problema fisico alla coscia, che gli stava recando dolore. Questo ha portato Gian Piero Gasperini ha limitare i danni per il turco, decidendo così di schierare al suo posto Devyne Rensch.