Roma: problema fisico per Celik nel riscaldamento, al suo posto Rensch
FirenzeViola.it
Problemi per la Roma nella fase di riscaldamento pre-partita contro il Torino. Zeki Celik, secondo quanto riportato da Sky, ha posto all'attenzione del medico dei giallorossi un problema fisico alla coscia, che gli stava recando dolore. Questo ha portato Gian Piero Gasperini ha limitare i danni per il turco, decidendo così di schierare al suo posto Devyne Rensch.
Pubblicità
News
Le più lette
4 Bologna-Fiorentina 1-2, le pagelle: Fagioli ispira, Piccoli segna, Parisi instancabile. Ok Gud e Mandragora
Copertina
FirenzeViolaBologna-Fiorentina 1-2, le pagelle: Fagioli ispira, Piccoli segna, Parisi instancabile. Ok Gud e Mandragora
Andrea GiannattasioUna vita nel calcio: Commisso dal centrocampo della Columbia alla guida della Fiorentina
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com