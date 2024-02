ROMA-INTER, Le formazioni ufficiali della sfida delle 18

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 18 fischio d'inizio per Roma-Inter, banco di prova importante per la squadra di De Rossi che ha ottenuto tre vittorie consecutive che l'hanno riportata al quinto posto. L'Inter deve invece andare in fuga in vetta alla classifica, forte anche di una partita da recuperare rispetto all'inseguitrice Juve. Ecco le formazioni:

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

Allenatore: De Rossi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Allenatore: Farris (S. Inzaghi squalificato).