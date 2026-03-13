Roma, Eurobet.live nuovo sponsor, esordirà nel match con il Como

La Roma presenta il nuovo main sponsor. La società giallorossa ha annunciato l'accordo pluriennale con Eurobet.live che, a partire dal match contro il Como del prossimo 15 marzo e fino alla stagione 28/29 comparirà sulla maglia della prima squadra- "Condividiamo con Eurobet.live l'ambizione di sviluppare una serie di iniziative digitali pensate per coinvolgere i tifosi su tutte le nostre piattaforme. Combinando la portata globale e la passione della nostra fanbase con l'esperienza di Eurobet.live nell'infotainment e nel mondo digital, siamo convinti che questa partnership creerà nuovi e innovativi modi per permettere ai tifosi di connettersi con il club", le parole del vicepresidente della Roma, Ryan Friedkin.

Mentre Andrea Faelli, amministratore delegato di Eurobet Italia, sottolinea l'orgoglio "di avviare questa collaborazione con la Roma, uno dei club più iconici del calcio italiano ed europeo". (ANSA).