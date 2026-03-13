Dal Viola Park, squadra stamani in campo per l'allenamento: le foto

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:05News
di Redazione FV

All'indomani della vittoria nell'andata negli ottavi di finale di Conference League contro il Rakow nella partita di ieri sera del Franchi, la Fiorentina si è allenata al Viola Park stamani per lo scarico agli ordini di Vanoli. Scarico per chi ha giocato ieri, allenamento normale per tutti gli altri che non sono scesi in campo.

Queste le foto condivise dallo stesso club viola: