Rizzoli: "È giusto dare la possibilità al Var di intervenire sui doppi gialli"

L'ex arbitro, attuale responsabile della Concacaf e membro dell'IFAB, Nicola Rizzoli ha rilasciato un'intervista a Sky Sport. Queste le sue parole sulle novità del Var: "Una necessità per il calcio moderno, fatto di momenti e velocità. I tempi di gioco maggiori si perdono sulle riprese. L'IFAB insieme agli altri addetti ai lavori sta lavorando per evitare le perdite di tempo. Dato il successo per gli 8 secondi del portiere, che non pensavamo fosse così positivo, si intenderà applicare non solo sulle rimesse dal portiere ma anche su falli laterali e rimesse dal fondo. Poi c'è la questione delle perdite di tempo dei calciatori soprattutto negli ultimi minuti. In America lo stiamo già attuando e sono diminuite molto le perdite di tempo. È uno degli obiettivi".

Il VAR e lo spazio di intervento soprattutto sui secondi gialli…

"Un cartellino rosso incide tanto su una partita. Se c'è una certezza che un secondo giallo sia sbagliato è giusto dare la possibilità al VAR di intervenire, è un peccato rovinare una partita per una decisione chiaramente sbagliata. Si inciderà solo sul secondo, se si dovessero verificare tutti si tornerebbe al concetto delle perdite di tempo".

VAR sui calci d'angolo sbagliati?

"Tante volte può capitare un errore e se l'errore è evidente e verificabile in uno o due secondi si potrà fare per ripristinare la correttezza. È successo in diverse partite che da un angolo sbagliato viene fuori un gol".