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Primo giorno di ritiro per la Fiorentina di Fabio Grosso: le immagini

Primo giorno di ritiro per la Fiorentina di Fabio Grosso: le immaginiFirenzeViola.it
Oggi alle 16:00News
di Redazione FV

La Fiorentina questa mattina ha iniziato a lavorare al Viola Park in vista della prossima stagione. Tanto lavoro atletico, corsa in particolare, ma anche tanti sorrisi agli ordini del neo tecnico Fabio Grosso.

Nel pomeriggio poi si terrà l'allenamento a porte aperte per ricevere il primo abbraccio dei tifosi. Ecco le immagini postate dalla Fiorentina sui propri social.