Fazzini: "Sono felice, non vedo l'ora di iniziare. Forza Casteddu!"

Fazzini: "Sono felice, non vedo l'ora di iniziare. Forza Casteddu!"FirenzeViola.it
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Oggi alle 13:57News
di Redazione FV

Il centrocasmpista della Fiorentina Jacopo Fazzini era a Roma per sostenere le visite mediche a Villa Stuart per diventare un giocatore del Cagliari. Intercettato dai media presenti tra cui Sky Fazzini ha rilasciato poche dichiarazioni per i tifosi rossoblù: "Sono molto felice, non vedo l’ora di iniziare. Mi aspetto una grande annata e sono molto felice di essere qua. Forza casteddu!".