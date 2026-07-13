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Dybala e la Roma avanti insieme un anno: c'è l'annuncio

Dybala e la Roma avanti insieme un anno: c'è l'annuncioFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:38News
di Redazione FV

Finisce la telenovela Dybala che resterà alla Romaa, come annuncia il club capitolino. Ecco il comunicato: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027.

Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l'entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol.

La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine. Avanti insieme, Paulo!"