RISSA ULTRÀ, Perquisiti 7 doriani, dei viola...

Nella mattinata la Digos di Roma, in collaborazione con i colleghi genovesi, ha svolto perquisizioni domiciliari a carico di sette ultrà sampdoriani, indagati in relazione agli scontri avvenuti il 15 settembre 2018 nella stazione di servizio Prenestina Est, situata al km 566 dell'autostrada A1 nel Comune di Gallicano nel Lazio.

Una fazione del tifo organizzato della Sampdoria quel giorno, di ritorno dalla trasferta a Frosinone per la quarta giornata di campionato (in cui i blucerchiati batterono i ciociari per 5-0), aveva incontrato casualmente un analogo gruppo di ultrà della Fiorentina presso l'autogrill in questione. I due opposti gruppi avevano così dato vita a una rissa nei pressi del distributore di benzina con l'ausilio di torce luminose e simili, con evidenti rischi di esplosione.

Immediata l'apertura di un'indagine da parte della Digos di Roma, competente per territorio, che ha avviato approfondimenti investigativi per accertare le condotte dei tifosi che hanno preso parte agli scontri. Tale attività ha portato all'identificazione di numerosi soggetti vicini alla tifoseria viola, deferiti dall’Autorità Giudiziaria. Contestualmente a Genova sono stati soggetti di perquisizione altri cinque ultrà del gruppo Ultras Tito Cucchiaroni, alcuni peraltro con Daspo attivo e con precedenti di Polizia in ambito sportivo, uno del gruppo "Molesti/Fedelissimi" e uno appartenente alla fazione "Fedelissimi". La Digos sta effettuando accertamenti sul materiale sequestrato, a cui si aggiungono le investigazioni svolte stamane nelle abitazioni degli ultrà.