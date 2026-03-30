Associazione "Solo Viola" e "Valdarno Viola" in Consiglio Regionale per l'iniziativa benefica

vedi letture

Una raccolta fondi per il piccolo Lorenzo Ballocci, una nuova iniziativa di solidarietà intrapresa dai tifosi viola del Valdarno. Il tifo per la Fiorentina e la passione sportiva legata a scopi benefici: la Fondazione ‘Alice Benvenuti’ ETS, l’Associazione ‘Solo Viola’ e il Gruppo ‘Valdarno Viola’ si sono posti l’obiettivo di raccogliere 100mila euro per permettere al piccolo Lorenzo di sottoporsi a un particolare intervento chirurgico negli Stati Uniti e tornare in questo modo a camminare. Il Consiglio regionale si è unito a questa catena di solidarietà. E l’iniziativa sarà legata anche alla memoria di Alessandro ‘Ciccio’ Rialti, storico giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, capace di legare in modo indissolubile la sua attività di cronista sportivo alle passioni del mondo viola, a pochi giorni dal sesto anniversario della morte, il 5 aprile 2020.

La presentazione si è tenuta questa mattina, nella sala Pegaso del consiglio regionale con la presidente del Consiglio stesso, Stefania Saccardi, che ha sottolineato come "il calcio, e in particolare il tifo per la Acf Fiorentina dimostra ancora una volta di poter essere molto più di una passione sportiva: diventa un potente motore di solidarietà, capace di unire comunità, associazioni e territori attorno a obiettivi concreti e profondamente umani". Presenti anche il sindaco di Loro Ciuffenna (Arezzo) Andrea Rossi, la presidente dell’associazione ‘Alice Benvenuti’ ETS Lucia Betti, Antonio Bucciarelli, presidente dell’associazione di tifosi ‘Solo viola’ ed Edoardo Rialti, figlio di Alessandro. In sala, anche il consigliere regionale Francesco Casini.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha voluto dare subito un segnale, deliberando l’avvio ufficiale della raccolta fondi e uno stanziamento iniziale di 5mila euro. Un primo passo importante, che si unirà a tutte le donazioni che verranno raccolte entro il 30 giugno. Accanto a questo impegno, è stato attivato un conto corrente dedicato, per garantire la massima trasparenza e permettere a chiunque voglia contribuire di farlo in modo semplice e sicuro: è già possibile donare versando la propria offerta all’associazione ‘Alice Benvenuti’ ETS (Iban: IT40Y0306909606100000416024).

I primi risultati della campagna saranno resi noti in occasione di una grande cena di beneficenza che si terrà il 13 giugno a Loro Ciuffenna: per l’occasione, piazze e strade del paese si trasformeranno in un’unica grande tavolata che accoglierà oltre 500 persone, unite dal tifo per la Fiorentina e dalla volontà di aiutare. La serata sarà dedicata anche alla memoria di Alessandro Rialti.