Rios, tra l'interesse della Fiorentina e l'offerta della Roma la spunta il Benfica: in chiusura

Il centrocampista Richard Rios concretamente vicino alla chiusura con il Benfica che ha offerto al Palmeiras una cifra superiore ai 30 milioni, come riporta Sportitalia. Si chiude così con il trasferimento in Portogallo la telenovela sul brasiliano che piaceva tanto alla serie A. Il giocatore, che si è messo ulteriormente in luce al Mondiale per club, era stato messo nell'elenco dei centrocampisti sotto osservazione anche dalla Fiorentina ma l'alta valutazione che ne faceva il Palmeiras ha fatto desistere il club viola.

In serie A si erano dimostrate interessate anche Inter e Roma e quest'ultima in particolare aveva fatto un'offerta concreta che però non ha accontentato il Palmeiras fermo sui 30 milioni. Poi la svolta, con il Benfica che in questi giorni ha dato l'affondo trovando anche la disponibilità del giocatore. Proprio ieri il club di Rui Costa aveva ufficializzato anche l'ex Juventus (accostato anche ai viola) Barrenechea.