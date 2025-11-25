Rifinitura e conferenza: il programma di domani con tutti gli orari

Rifinitura e conferenza: il programma di domani con tutti gli orariFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:10News
di Redazione FV
fonte acffiorentina.com

Come annunciato dalla Fiorentina attraverso un comunicato ufficiale, domani la squadra sosterrà la seduta di rifinitura alle 11:00 al Viola Park. Per le 14:30 è, invece, prevista la conferenza stampa di Paolo Vanoli assieme a un giocatore. Alle 18:00 sarà la volta del tecnico dell’AEK Atene, Marko Nikolic, che prenderà la parola con un calciatore allo stadio Franchi. Dove alle 19:00 andrà in scena la rifinitura dei greci.