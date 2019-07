RIBERY, No del Liverpool al francese, ma per i viola...

Franck Ribery sta cercando una nuova squadra, ma al momento nessuno sembra essere interessato al giocatore francese svincolatosi dal Bayern Monaco. L’Equipe, quotidiano francese, ha fatto il punto sulla situazione del giocatore transalpino: il Liverpool non ha intenzione di chiudere per il giocatore, mentre per la Fiorentina rimane improponibile, almeno stando alle parole di Pradè. Ma manca ancora molto alla fine del mercato e tutto può ancora accadere.