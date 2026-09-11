Qui Napoli: Meret e Alisson Santos salteranno la gara coi viola

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Doppia tegola per il Napoli in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma domenica 20 settembre al Franchi, nell'ultima gara prima della sosta per le Nazionali. Gli esami a cui si sono sottoposti Meret e Alisson Santos dopo gli infortuni rimediati contro l'Arsenal hanno evidenziato due problemi fisici. Il portiere ha riportato una lesione di basso grado alla coscia e dovrebbe restare ai box fino alla fine di settembre.

Salterà quindi la gara contro la Fiorentina, con Milinkovic-Savic pronto a sostituirlo. Per Alisson Santos è emersa una lesione al bicipite femorale, che dovrebbe comportare uno stop di circa un mese e mezzo. Anche lui sarà assente a Firenze, rappresentando un'altra importante perdita per Allegri, già alle prese con un ambiente complicato dopo il difficile avvio di stagione.