RETEGUI, Tutto ok: si è già allenato con i compagni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Buone notizie per Mateo Retegui e per il Genoa, anche se già ieri sera gli aggiornamenti erano più che confortanti. Come riporta TMW, il centravanti italo-argentino è stato ricoverato al rientro dalla trasferta di Napoli, dopo aver accusato un leggero malore in aereo. La TAC ha dato subito esito negativo, ma l'attaccante della Nazionale ha comunque dormito in ospedale, al San Martino di Genoa, prima di essere dimesso in mattinata.

I medici, che lo hanno voluto tenere in osservazione per precauzione, hanno dato il via libera dato che per fortuna non ci sono state complicazioni. Non solo: il centravanti della Nazionale si è anche già allenato stamani al centro sportivo, dove la squadra ha subito ripreso a lavorare - domani è previsto invece giorno di riposo - in vista della prossima di campionato contro l'Udinese.