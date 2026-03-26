Crisi del calcio italiano? D'Amico suggerisce: "5 giocatori italiani sempre in campo"
Andrea D'Amico, ex agente tra gli altri anche del ct dell'Italia Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, dando una sua chiave di lettura per provare a risollevare il livello del calcio italiano; “Se consideriamo che la Nazionale sia il vertice del nostro movimento dobbiamo darle nobiltà. Una volta se la Nazionale andava male si chiudevano le frontiere e si dava la possibilità di crescere ai nostri talenti. Oggi questo non è più possibile, ma si possono adottare delle misure di autonomia sportiva”.
Quale può essere una soluzione?: “Giusto tesserare calciatori anche di altre nazionalità. Ma in campo devono esserci cinque calciatori italiani tra cui il portiere. Altrimenti il tecnico è costretto a convocare gente che non gioca o che gioca poche partite nei club”.
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