RESTELLI, Amrabat come un nuovo acquisto. Piatek...

Nel corso del TMW News è intervenuto Maurizio Restelli, ex centrocampista della Fiorentina che ha analizzato l'ottimo momento dei viola: "La squadra sta regalando in effetti belle soddisfazioni nonostante la partenza di Vlahovic. C'è stata la reazione dopo il ko con la Lazio e viene messo in evidenza il bel gioco di Italiano con cui la Fiorentina andrà davvero lontano. Penso che che l'obiettivo Europa sia raggiungibile. Mi sta piacendo Piatek, contavo su di lui perché comunque conosceva già il nostro campionato. Cabral non è ancora pronto ma anche da lui mi aspetto grandi prestazioni perché non è male, ho visto come si muove e potrà regalare delle soddisfazioni".

Su Amrabat: "Ieri è partito contratto, in tensione però è un diesel e contavo che pian piano trovasse la serenità giusta e così è stato. Ha fatto magari a volte quel passaggio con un attimo di ritardo che fa prendere delle paure ma fa parte del ruolo, non dimentichiamoci anche di Pizarro o Torreira che a volte con qualche giocata facevano o fanno trattenere il fiato. Amrabat ha commesso quell'errore che poteva costare caro, ma poi ha trovato il gol decisivo. E' stata complessivamente un'ottima prestazione e con la Fiorentina tra l'altro era da tanto che non faceva una partita intera. E' come se fosse stato acquistato un nuovo giocatore. Parlando ancora dei viola, la Fiorentina è convinta dei suoi mezzi ed è la dimostrazione che se alla squadra dai un gioco, le partite possono essere aperte fino alla fine".