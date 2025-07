Report, debito del calcio professionistico a 5.4 miliardi ma in calo. Su i ricavi

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Il calcio si conferma una delle grandi passioni degli italiani, risultando lo sport più seguito, ma è anche un settore industriale rilevante nel Paese, con ricavi diretti che sfiorano i sette miliardi e un'incidenza sul Pil stimabile in 12,4 miliardi: e' quanto sottolinea il Report calcio della Figc, rapporto annuale sviluppato dal Centro Studi della federcalcio in collaborazione con Arel e PwC Italia. Numeri di rilievo che non nascondono le difficoltà sotto il profilo economico finanziario del settore professionistico: i debiti nel 2023/24 ammontano a oltre 5,45 miliardi, in calo comunque rispetto agli oltre 5.66 della stagione precedente. Nei 17 anni analizzati da ReportCalcio, la perdita aggregata dei club di Serie A, B e C ha raggiunto i 9,3 miliardi, con un significativo impatto delle 3 stagioni segnate dal Covid-19, e l'80% dei bilanci è stato chiuso in perdita (1.289 bilanci in 'rosso' rispetto ai 1.609 analizzati). Nelle ultime due stagioni sportive si è però assistito ad un miglioramento, grazie ad un importante aumento del valore della produzione, che ha superato i 4,5 miliardi, un dato storico record.

Questa crescita, sottolinea il Report, ha contraddistinto quasi tutte le categorie: i ricavi da sponsor e attività commerciali hanno superato per la prima volta il miliardo di euro, i diritti tv si sono mantenuti stabili a quota 1,5 miliardi, mentre i ricavi da ticketing hanno aggiornato il record, sfiorando il mezzo miliardo di euro (478 milioni). Considerando i campionati e le coppe, il dato di affluenza nel 2023-2024 ha toccato i 21 milioni di spettatori, altro dato record nella storia del ReportCalcio. (ANSA).