Ghilardi atteso a Roma già oggi. Le cifre e quanto incasserà la Fiorentina

vedi letture

Daniele Ghilardi è finalmente pronto a diventare un giocatore della Roma. Come riporta TMW, il difensore italiano classe 2003 è in viaggio e arriverà alla stazione centrale di Termini in tarda mattinata. Nella Capitale sosterrà le visite mediche di rito che precederanno poi la firma sul contratto e poi Ghilardi sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore giallorosso per un'operazione chiusa intorno ai 10,5 milioni più un milione di bonus. Sorride anche la Fiorentina che come noto aveva una percentuale del 50% sulla rivendita del calciatore da parte dell'Hellas: al club viola entreranno nelle casse dunque poco più di 5 milioni.