Il Cagliari si prepara in vista della Fiorentina. Preso Kilicsoy dal Besiktas

Il Cagliari continua ad allestire la squadra per la prossima stagione e in vista dell'esordio stagionale in Serie A contro la Fiorentina. Come riporta TMW, il club sardo è pronto a chiudere il colpo Semih Kilicsoy, attaccante classe 2005 di proprietà del Besiktas. Le due società hanno definito gli accordi del caso nelle ultime ore e il giocatore è in partenza insieme al suo entourage dalla Turchia per raggiungere l'Italia e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche per conto della società sarda a Villa Stuart. L'operazione si chiuderà con la formula del prestito con diritto di riscatto.