Due opzioni per Lucas Beltran. Tra queste non c'è il Flamengo

vedi letture

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla di Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina arrivato a un bivio della sua carriera. In due anni a Firenze non è mai riuscito ad incidere e l'offerta del Flamengo da 12 milioni più bonus ha fatto dire sì al club viola alla cessione dell'argentino. Che però - scrive il quotidiano - per il momento non ne ha voluto sapere, anzi: vorrebbe restare a Firenze (dove si trova benissimo) o in alternativa aspettare che si faccia vivo un club europeo.

La Fiorentina è costretta dunque ad attendere la decisione del calciatore, ben sapendo che sebbene Beltran non sia un esubero, liberarsi dell'ingaggio e poter contare su un'entrata da quasi 15 milioni di euro potrebbe dare la spinta al mercato per andare a ricoprire i ruoli che ancora mancano.