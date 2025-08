FirenzeViola Da Ndour a Fortini, da Bianco al vice Kean: le decisioni prese da Pioli

vedi letture

Lo aveva annunciato nella sua prima conferenza stampa da allenatore della Fiorentina, e così sta facendo nelle prime settimane di preparazione estiva: Stefano Pioli è al lavoro per valutare il "materiale umano" che ha a disposizione attualmente in rosa per poter così poi dare le indicazioni giuste alla società su cosa manca. Un'operazione non semplice, soprattutto perché dagli allenamenti si capisce solo parzialmente il valore di un giocatore, però al primo di agosto dei verdetti sono già arrivati, mentre altri dovranno ancora attendere qualche giorno - presumibilmente le amichevoli inglesi - prima di essere presi.

Le decisioni già prese

L'addio di Christensen e l'arrivo di Lezzerini sono solo in parte decisioni di Pioli, nel senso che dopo la scelta del tecnico di relegare l'ex portiere della Salernitana a terzo nelle gerarchie, Christensen si è guardato intorno in cerca di una soluzione alternativa. Che ha trovato nello Sturm Graz. L'altra decisione importante maturata in questi 20 giorni di ritiro riguarda Cher Ndour, che si è conquistato una maglia per la prossima stagione. Il classe 2005 ha impressionato Pioli in allenamento ma anche nelle amichevoli, per questo farà parte della rosa della prossima stagione a meno che non arrivino offerte irrinunciabili (altamente improbabile). Un'altra decisione maturata da Pioli è quella di guardare al calciomercato in cerca di un vice Kean. Non una necessità fondamentale, ma se si aprisse qualche possibilità, avere un calciatore più simile a Kean come caratteristiche potrebbe dare una marcia in più alla Fiorentina.

Le decisioni da prendere

Restano ancora almeno altre 4 scelte da fare. La prima riguarda Niccolò Fortini: Pioli lo aspettava a gloria dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box per gran parte del ritiro al Viola Park, ora in Inghilterra sta valutando se effettivamente il classe 2006 potrà fare il vice Dodo. Una decisione ancora non presa e che ha portato la Fiorentina a guardare sul mercato se potrà trovare un'alternativa low cost - leggasi Zortea. Poi si passa al centrocampo, dove Amir Richardson e Alessandro Bianco devono ancora essere confermati al 100%. Il marocchino ha percentuali nettamente più alte anche perché si sta allenando molto bene dopo essere tornato dall'assenza per problemi personali. Bianco invece non sta entusiasmando e la sensazione è che di fronte a una buona offerta, le strade del centrocampista e della Fiorentina si separeranno definitivamente. Infine Sabiri, le cui percentuali di permanenza sono ridotte al lumicino ma ancora non a 0: Pioli sta valutando cosa fare dell'ex Sampdoria