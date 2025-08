Da Catanzaro rilanciano: occhi su Bianco. Pronto acquisto a titolo definitivo

vedi letture

Il Catanzaro non si ferma e dopo aver messo a segno i colpi Liberali - prelevato dal Milan - e Costantino Favasuli, spera in un altro arrivo dalla Fiorentina, stavolta di un altro spessore: la squadra calabrese avrebbe infatti messo gli occhi su Alessandro Bianco, centrocampista classe 2003 in prestito al Monza la scorsa stagione.

Uscatanzarocalcionews riporta come già tre anni fa Bianco finito nelle grazie del club giallorosso ma l’operazione non si concretizzò per il passaggio del centrocampista alla Reggiana. Questa volta il diesse Ciro Polito ci riprova mettendo sul piatto un’altra proposta con cessione a titolo definitivo e un quadriennale per il ragazzo cresciuto nella Fiorentina è già in passato alle dipendenze di Alberto Aquilani. Il media riporta come la decisione della Fiorentina arriverà al termine del ritiro in Inghilterra.