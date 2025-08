Bologna, l'ad Fenucci: "Ndoye al Nottingham per 45 milioni? Merito di Italiano"

"Avevamo detto che la nostra idea era quella di riconfermare tutti, ma poi ci sono state due operazioni vantaggiose (Beukema e Ndoye, ndr)". Parla chiaro Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, per giustificare le due cessioni pesanti. L'occasione, appunto, è la presentazione di uno dei nuovi arrivati (Bernardeschi, ndr), nella quale il dirigente risponde alle domande su quello che è successo e che succederà in entrata e in uscita.

In particolare si riferisce a Ndoye, ceduto al Nottingham Forest per una cifra altissima. 42 milioni di parte fissa più circa 4 di bonus e - dettaglio non trascurabile come il Bologna ricorda bene dalle ultime cessioni - ai rossoblù spetterà anche un 20% sulla futura rivendita dello svizzero che, qualora venisse ceduto dopo una determinata data, sarebbe fissata a 7 milioni."Sicuramente perdere un giocatore importante non fa piacere a nessuno, né a lui né tantomeno a noi. Il Bologna fa fatica a comperare giocatori affermati e va dato atto ad Italiano per la valorizzazione di Ndoye. È suo il merito della crescita del gruppo, oltre che di chi ha scelto i giocatori in fase di mercato. Italiano è consapevole che alla fine miglioreremo la rosa. Le zone del campo dove agiremo rimangono circoscritte a noi".