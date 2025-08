Dagli inviati Qui Inghilterra, tutti presenti tranne Mandragora. Dzeko c'è

Tutti presenti all'allenamento mattutino della Fiorentina a St. George's Park, nel centro sportivo che accoglie la squadra di Stefano Pioli in questa prima settimana in terra inglese. All'appello oggi manca solo Rolando Mandragora, ancora alle prese con i postumi di un infortunio muscolare. Si rivede in gruppo invece Edin Dzeko che ieri aveva lavorato a parte, così come anche per tutti gli altri è previsto lavoro in gruppo. Queste le immagini dei primi esercizi di attivazione della squadra viola: