REGINALDO, Società viola sta lavorando bene. La Conference...

Sul sito News.superscommesse.it ha parlato l'ex viola Reginaldo, questo il suo pensiero riguardo la stagione viola e la possibilità di vincere la Conference League: "Sono convinto che con Palladino e con la presidenza di Rocco Commisso, che si è già speso con progetti importanti come il Viola Park, la Fiorentina possa fare grandi cose e sognare in grande. Non so se la Viola sia la favorita per la Conference League perché ci sono varie squadre forti, ma spero sia davvero la volta buona dopo aver perso le ultime finali.

Se però parliamo in questi termini ci rendiamo conto di quanto stia lavorando bene questa società“.