Ranocchia esalta Conte: "Avrà massacrato i suoi dopo il finale di Firenze"

Di Fiorentina-Napoli ha parlato ieri Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter di Antonio Conte, che a Pressing ha commentato così la giornata di campionato: "Per la Juventus partire con tre vittorie, con un tecnico che ricomincia, a livello psicologico è importante soprattutto se sei in costruzione. 3 vittorie su 3 sono una bella spinta. Sì, poi nel finale ha arretrato, ma di fronte c'era anche l'Inter che è una squadra forte.

Fiorentina-Napoli? Qualsiasi allenatore io sarebbe andato in conferenza esaltando i suoi per la prestazione e recriminando solo per il finale, Conte invece ha parlato solo di quei 10 minuti, questo ti aiuta a tenere alta la tensione, so per certo che dentro lo spogliatoio li ha massacrati per il finale"