Rampulla: "La Cremonese è indecifrabile. Viola, ne uscirai grazie a De Gea"

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Michelangelo Rampulla, intervenuto oggi a Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina in vista della delicatissima sfida di lunedì sera contro la Cremonese: “Il momento della Cremonese è difficile da interpretare. Quando una squadra entra in una serie di risultati negativi non è semplice uscirne, perché viene a mancare la fiducia e tutto diventa più complicato. In queste situazioni sembra quasi di essere dentro un tunnel e trovare la via d’uscita richiede grande forza mentale oltre che risultati positivi.

La Fiorentina, invece, ha potuto contare anche sull’esperienza e sulla qualità di De Gea. Un portiere del suo livello dà sicurezza a tutta la squadra e può risultare decisivo nei momenti più delicati della partita”.