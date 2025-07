Quattro club su Sebastiano Esposito. Resta anche la Fiorentina

Ci sono 4 club di Serie A sulle tracce di Sebastiano Esposito. L'Inter sta valutando la prossima destinazione dell'attaccante, aprendo al prestito con diritto di riscatto. Come scrive TMW, nelle ultime settimane si è parlato di una possibilità Fiorentina, ma anche il Bologna che ha fatto un sondaggio per averlo, anche se sarebbe una soluzione legata a un giocatore in uscita in avanti se dovessero arrivare proposte per Dallinga o Santiago Castro.

Il Cagliari lo aveva messo nel mirino nelle ultime settimane ma la società rossoblù però sembra essersi orientato su Adam Zulevic, slovacco del 2007. Infine il Parma, per il quale Esposito è un profilo gradito, ma c'è anche in corso una trattativa per Lorenzo Colombo, del Milan, per cui i contatti vanno in direzione di un prestito con diritto di riscatto.