Protti: "Tanto affetto da Firenze e Pisa. Il derby di domenica? Spero ci sia spettacolo sugli spalti"

Igor Protti si racconta. Lo fa al Tgr Rai Toscana, parlando della malattia che gli è stata diagnosticata qualche mese fa, un tumore che, a quanto detto da lui negli ultimi aggiornamenti, ha mostrato segni di peggioramento. La bandiera del Livorno, ex anche di Bari, Lazio e Napoli, ha parlato così della vicinanza ricevuta da tutto il mondo del calcio e degli auguri ricevuti proprio oggi, giorno in cui compie 58 anni: "Mi sono arrivati attestati di stima importanti da parte di tifoserie avversarie, penso a quello che mi è arrivato da Pisa da un tifoso che ha detto 'Perderei dieci derby di fila per farti guarire', questo è stato uno degli auguri più belli ricevuti. Ho avuto tanti attestati di stima anche da Firenze, questo mi ha fatto tanto piacere. Tra l'altro, pochi lo sanno ma io negli anni ottanta ho giocato anche con la maglia viola addosso: era il torneo di Viareggio e andai alla Fiorentina in prestito per un breve periodo".

E su Pisa-Fiorentina: "So che è un derby sentito. Mi aspetto una bel derby soprattutto sugli spalti, lì sarà di sicuro sarà uno spettacolo. Poi per il resto, quando ci sono partite così importanti spesso le partite non sono spettacolari".