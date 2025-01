PRIMAVERA, Domani al Viola Park derby contro l'Empoli

FirenzeViola.it

Dopo 2 settimane dall'ultima volta, domani torna in campo anche la Fiorentina Primavera, che alle 13:00 affronta al Viola Park l'Empoli. per Galloppa e i suoi l'obiettivo è centrare la conquista dei tre punti, dopo le ultime tre gare in cui la Fiorentina ha raccolto soltanto due pareggi e una sconfitta. Stato di forma completamente diverso per gli Azzurri, reduci da due vittorie e un pareggio che ha permesso loro di risalire in classifica e allontanarsi dalle zone calde. Viola invece al quarto posto a 5 lunghezze dalla capolista Roma.