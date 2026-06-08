Prestiti, Mirko Elia dal Forlì verso Barletta, passando per il rinnovo

Prestiti, Mirko Elia dal Forlì verso Barletta, passando per il rinnovoFirenzeViola.it
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 17:49News
di Redazione FV

Tra i tanti giocatori in prestito che torneranno alla Fiorentina per essere girati altrove c'è anche Mirko Elia, difensore classe 2005 che rientra appunto dal prestito al Forlì. Come scrive il portale lacasadic.com sulle tracce del giocatore viola c'è già una squadra, si tratta del Barletta. Elia, come molti giovani destinati al prestito, ha di recente rinnovato il proprio contratto con i viola, prolungando fino al 2028 con opzione per il 2029 a favore del club.