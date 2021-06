PRES.Q2, Azzurri-Verdi l'11/09. Franchi e Antognoni...

Intervenuto per celebrare il 24 giugno, Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 e del calcio storico, ha parlato così: "Lo sto vivendo male questo giorno, non sono abituato a viverlo senza calcio storico, anche se quest'anno almeno giocheremo a settembre Azzurri contro Verdi. Un'idea che nasce dai numerosi colloqui con i presidenti: non c'era tempo per allenarsi a giugno, quindi la decisione è stata quella di giocare a settembre. Bianchi e Rossi non hanno aderito per tutte le problematiche legate al Covid, invece Azzurri e Verdi hanno espresso il desiderio di giocare il torneo 2021. Il Comune ha accettato la proposta e faremo tutto secondo le norme e i protocolli per giocare in sicurezza".

Il Franchi?

"Sono contento, perché verrà creato uno stadio all'altezza di quelli moderni. Con la copertura e i centri commerciali interni: sarà rivisto tutto il quartiere, che sarà più verde e avrà la tramvia. Ci sarà anche un parcheggio da 3mila posti, non posso essere più felice. Andremo a migliorare ulteriormente un'area sportiva già importante e bella".

Italiano e Antognoni?

"Italiano mi piace, spero che lo prendano. Non mi piace si vada a prendere un allenatore sotto contratto con un'altra squadra ma questo è il calcio di adesso. Però penso che Italiano sia l'allenatore che fa al caso nostro. Non mi piace però che si perda Giancarlo Antognoni: quando io lo vedo in tribuna so che c'è una persona che capisce di calcio e che ama Firenze. A lui posso lasciare le chiavi di casa: vorrei sempre una persona come lui dentro la Fiorentina. Da tifoso chiedo che gli venga dato un incarico, è il Magnifico Messere di ogni edizione del Calcio Storico".