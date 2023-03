PRES. LEGA A, Acquisizione Sky? Nulla di concreto

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è intervenuto al termine dell'Assemblea in conferenza stampa per analizzare i punti in discussione all'ordine del giorno: "C’è stata l’informativa sulle varie manifestazioni d'interesse dei nuovi investitori, parliamo di numerosi soggetti, le squadre hanno visitato l’informativa, ma ci aggiorneremo nell’Assemblea del 31 marzo. Sulla Supercoppa è stata accettata l'offerta dell'Arabia Saudita per i prossimi sei anni, il prossimo anno la finale sarà a quattro. Sul paracadute e si è istituita una commissione con alcune squadre per verificarne la tenuta quando una squadra retrocede".

Qual è stato il clima dell'Assemblea?

"C'è fiducia tra le parti, altrimenti non si potrebbe lavorare. Il clima era buono, alcune associate hanno chiesto delucidazioni su quanto scritto dai giornali questa mattina".

Un commento sull'interesse della Lega ad acquisire Sky?

"Al momento non c’è nulla di concreto, forse è una desiderata di qualcuno. Non c’è nulla di concreto".

Qual è la posizione delle squadre sull'ingresso dei fondi?

"Erano soddisfatte dell’interesse la documentare era corposa, è stato ritenuto prematuro parlarne, ci riaggiorneremo nella prossima Assemblea. Sono sette investitori, più altri due che hanno manifestato interesse nei giorni scorsi".

Le misure anti-pirateria?

"Rimangono la nostra priorità. Siamo molto contenti delle dichiarazioni del ministro Abodi, aspettiamo le misure del Governo".