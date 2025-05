Alcuni dei match più significativi e spettacolari della storia Viola

vedi letture

La Fiorentina nasce nel 1926 e si prepara a festeggiare il suo primo secolo di vita, spegnendo l’anno prossimo 100 candeline.

Il palmarès della Viola mostra che per diversi anni ha dominato le statistiche delle scommesse calcio in Serie A vincendo due campionati, ma anche in UEFA, dove si è aggiudicata la Coppa delle Coppe più una finale di Coppa dei Campioni,una di Europa League e due finali di Conference fino al 2024, oltre ad aver vinto 6 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

In totale, sono 89 i campionati di Serie A e tantissime sono le partite spettacolari o più significative della storia Viola.



La prima finale di Coppa dei Campioni di un’italiana

Era la seconda edizione della Coppa dei Campioni d’Europa, quando per la prima volta una squadra italiana raggiungeva la finale: era la Fiorentina.

Il 30 maggio 1957 al Santiago Bernabeu il Real Madrid vinceva la sua seconda Coppa dei Campioni battendo la Viola per 2 - 0. Questa resta sicuramente una delle partite più emozionanti della storia dei Gigliati.

La vittoria in Coppa delle Coppe nel 1961

Dopo aver inaugurato la Coppa dei Campioni, la Viola raggiunge la finale della prima edizione di Coppa delle Coppe, stavolta vincendola contro i Rangers Glasgow. I Gigliati riuscirono ad imporsi sia in Scozia per 2 - 0 che a Firenze per 2 - 1, sollevando al cielo una delle coppe più prestigiose a quel tempo.

La finale di Coppa UEFA del 1990

La 19esima edizione della Coppa UEFA vide, per la prima volta nella storia, due squadre italiane affrontarsi in finale: Juventus e Fiorentina. A Torino il match terminò 3 - 1 per la Vecchia Signora e al ritorno, la gara si disputò al Partenio di Avellino, lontano da Firenze e terminò 0 - 0, con la Viola che non riuscì a fare l’impresa.

La vendetta della Viola contro la Vecchia Signora in campionato

Due sono i match che hanno fatto godere al massimo il popolo Viola contro la Juve, perché questa rivalità agonistica va avanti da decenni e ogni match riserva sempre grandi sorprese.

Il 20 ottobre del 2013 la Fiorentina affronta le Zebre all’Artemio Franchi e il primo tempo finisce male, con la Vecchia Signora che si porta sullo 0 - 2 grazie ai gol di Tevez e Pogba in soli tre minuti.

Quando tutto sembra ormai deciso, Giuseppe Rossi riapre il match al 66esimo su rigore, pareggiando 10 minuti dopo e completando una remuntada stratosferica al minuto 80. Al 78esimo ci pensa Joaquin a firmare il 4 - 2 finale.

Il 16 marzo 2025 anche Palladino vuole entrare nella storia Viola e nel cuore dei tifosi, per questo studia e realizza il suo capolavoro, battendo 3 - 0 la Juventus in un match dominato dall’inizio alla fine.

Il primo gol arriva al 15esimo e lo firma Gosens, dopo tre minuti Mandragora raddoppia e a inizio secondo tempo Gudmundson firma il tris.

Oltre a queste gare, ci sono tantissimi altri match di Serie A molto emozionanti della Viola, ma dobbiamo chiudere l’articolo con altre due finali dolorose, quelle di Conference, perché è dalle sconfitte della squadra e dal dolore agonistico dei tifosi, che si costruiscono le vittorie importanti.

Le due Finali di Conference perse dalla Viola

Nella tradizione della Fiorentina è stata inaugurata anche la Conference League con due finali nelle prime tre edizioni, entrambe perse contro il West Ham nel 2023 e contro l'Olympiacos nel 2024.

Queste due sconfitte hanno segnato un punto di svolta per la Viola, perché dopo quasi 30 è tornata alla ribalta nel calcio europeo e nelle prossime stagioni è pronta a vincere un titolo importante.