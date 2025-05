Fiorentina nona con 59 punti a due turni dalla fine: la classifica aggiornata

Caduta fragorosa per la Fiorentina a Venezia, dove si spengono quasi definitivamente le speranze d'Europa per la squadra di Palladino. I viola, in virtù di questo risultato, chiudono il 36° turno di Serie A al nono posto, lontani dalle posizioni che contano, mentre i lagunari si tirano fuori dalla zona retrocessione. Atalanta-Roma chiuderà la giornata corrente, questa intanto la classifica attuale:

La classifica aggiornata di Serie A

Napoli 78 punti

Inter 77

Atalanta 68*

Juventus 64

Lazio 64

Roma 63*

Bologna 62

Milan 60

Fiorentina 59

Como 48

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 33

Hellas Verona 33

Parma 32

Venezia 29

Empoli 28

Lecce 28

Monza 18

* una partita in meno