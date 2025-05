Fiorentina-Bologna quando si giocherà? Nove gare domenica alle 20:45?

L'edizione online de La Gazzetta dello Sport si interroga sulla prossima giornata di campionato. Ancora la Lega Serie A non ha annunciato (attesa oggi l'ufficialità) le date e gli orari delle 10 partite valide per il penultimo turno di campionato che si disputerà nel weekend del 17-18 maggio. Una sola certezza sembra esserci, ovvero che la sfida tra Genoa e Atalanta, visto che le due squadre non hanno più obiettivi di classifica da raggiungere, si giocherà sabato sera alle 20:45. Visto che nelle altre nove giornate si incroceranno i destini della lotta scudetto, di quella all'Europa e dello scontro per la salvezza, è venuta fuori l'ipotesi di far disputare questi match tutti in contemporanea domenica sera alle 20:45. Un'altra soluzione sarebbe quella di far giocare i match validi per la lotta per non retrocedere, tranne Parma-Napoli che sarà decisivo per lo scudetto, domenica alle 15:00, con le altre sfide invece alle 18:00 o alle 20:45.

La decisione deve tener conto di più fattori. Oltre a quello della contemporaneità, un altro tema fondamentale è quello relativo alla sicurezza. La soluzione "Europa più scudetto" tra le 15:00 e le 18:00 potrebbe essere favorevole a livello di sicurezza, soprattutto in caso di scudetto del Napoli festeggiato a Parma, ma è meno attraente per i broadcaster. Per questo la soluzione più probabile è quella delle nove gare in contemporanea domenica sera.